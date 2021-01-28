Новини • Тарифи ЖКГ

Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій

107 84257
Рада рекомендує Кабміну встановити пільговий тариф на світло до 100 кВт/год та збільшити соцнормативи для нарахування субсидій
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Йдеться про проєкт постанови №4650.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За" проголосували 337 нардепів.

Цим документом Рада надала Кабінету Міністрів низку рекомендацій, а саме:

  • встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кВт в місяць.
  • ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;
  • встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно).

Також передбачено удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів і розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають в будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно).

Також читайте: Кабмін розширив дію ціни на газ 6,99 грн/куб. м на ОСББ

Крім того, уряду рекомендують встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.

КМУ зобов'язали у місячний строк подати Раді пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі".

Також читайте: Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП

Кабмін також має подати ВР пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання ЖК послуг населенню, яка діяла до 1 січня 2021 року.

Топ коментарі

  • Michelangelo Buonarroti
    Льготы,субсидии - чисто коммунизм троцкистский,а может в экономике порядок наведёте,что бы все работало,что бы люди могли зарабатывать и все оплачивать из заработанного без унижения субсидиями и льготами от ахметовских агентов во власти.
  • Чайка Київ
    Можна сміятись?
  • вау
    За чем нужен был этот скандал что бы потом пытатся вернуть все на место ???
    Реально цирк и клоуны на арене !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини