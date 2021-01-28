МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко

МЗС України ініціює процедури для заборони на в'їзд в країну російському актору, журналісту Тиграну Кеосаяну, який прибув на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти прибули до Донецька. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже непохитні. У зв'язку з діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну в'їзду в Україну. Симоньян і Бабаян давно нев'їзні", - уточнив він.

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