МЗС ініціює процедури для заборони російському пропагандисту Кеосаяну в'їзду в Україну, - Ніколенко
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МЗС України ініціює процедури для заборони на в'їзд в країну російському актору, журналісту Тиграну Кеосаяну, який прибув на тимчасово окуповану територію Донбасу.
Про це повідомив у твіттері речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські пропагандисти прибули до Донецька. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже непохитні. У зв'язку з діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну в'їзду в Україну. Симоньян і Бабаян давно нев'їзні", - уточнив він.