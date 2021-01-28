YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО

На цей момент на сторінці з'являється повідомлення: "Акаунт заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нещодавно оприлюднене відео Дубінського, в якому той закликав до зустрічі "тет-а-тет" із Зеленським, тепер недоступно, "тому що пов'язаний з ним акаунт YouTube був видалений".

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"Раніше нардеп змінив URL свого YouTube-каналу з youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Швидше за все, політик готувався до того, щоб юридично доводити, що тепер це не його канал, а просто канал, на якому виходять відео з ним. Але канал все одно заблокували", - пише видання "ДС".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.