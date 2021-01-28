Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам не можна? - мер Дніпра Філатов
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Риторичне запитання. Їду по Місту і задаю сам собі питання без відповіді:"Чому Коломойському можна купувати електроенергію зі знижками і в гігантських обсягах, а містам, наприклад, не можна?"
Насправді, тут немає ніякої спекулятивної постановки питання.
Міста, особливо обласні центри, є найбільшими споживачами, у нас є електротранспорт, ми освітлюємо вулиці тощо, міста платоспроможні, мають пристойні бюджети.
Але Коломойському можна, а нам - не можна.
Де логіка?
Гей, журналісти, експерти та інші небайдужі громадяни, не соромтеся задавати можновладцям це питання або подібні", - заявив Філатов.
Нагадаємо, "Центренерго" продає всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче собівартості.