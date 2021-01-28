Об'єкти, поставлені ексвласниками "Приватбанку" на баланс у 2016 році, тепер залишають його за допомогою судів та підроблених документів. Основна мета - напасти на "Буковель", - член правління Сульжик

У той час, як ФБР у США і суди іноземних юрисдикцій накладають арешт на майно колишніх власників "Приватбанку" по всьому світу, у нас у країні чітко показують, хто господар балу, і хто замовляє музику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці член правління "Приватбанку" Роман Сульжик.

"Щойно прилетів черговий "подарунок" із суду у Дніпрі, за позовом компанії з гучною назвою "Місія-1", накладено арешт на торговий центр "Приозерний", який "Приватбанк" планував продати на аукціоні.

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Це продовження однієї і тієї ж історії - готель "Мир" у Києві, головний будинок офісу "Привату" в Дніпрі і багато інших об'єктів, які колишніми власниками "Приватбанку" були поставлені на баланс у 2016 році, тепер плавно залишають цей баланс за допомогою судів і підроблених документів. Я думаю, основна мета - створити кілька судових прецедентів, і напасти на "Буковель".

Та й взагалі, як продати комплекс або будь-який інший об'єкт нормальному інвестору, якщо в будь-який момент, як чорт із табакерки, може з'явитися щось на кшталт "Місія-2" з рішенням будь-якого Дніпровського або Баришівського суду в руці?

І найцікавіше, колишні топменеджери, які через недбальство або спеціально оформили ці документи таким чином, щоб створити сприятливий ґрунт для таких оскаржень, ні в чому не винні! Прокуратура не бачить причин, щоб оголосити їм підозри.

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А ми маємо серйозні підозри, що в опонентів є "машина часу" з цими ж колишніми топами "Привату" в кабіні: деякі документи, які пред'являються в суді ніби від "Привату" 2016-го, були явно підписані зовсім нещодавно.

У той час, як ФБР у США і суди іноземних юрисдикцій накладають арешт на майно колишніх власників "Приватбанку" по всьому світу, у нас у країні чітко показують, хто господар балу, і хто замовляє музику.

Але нічого, битва як за сам "Приват", так і за його майно триває, і я не сумніваюся, що ті, хто хоче продовжувати грабувати країну, і ті, хто їм служить, відправляться на смітник історії. Бажано, зазнавши гідного покарання дорогою", - розповів Сульжик.