"ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов

Влада Зеленського, злякавшись обурення громадян, вирішила запозичити пропозицію "Європейської Солідарності", повернути пільговий тариф на електроенергію і збільшити субсидії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Коли влада Зеленського необґрунтовано підвищила ціни на газ та забрала у найбідніших пільговий тариф на електроенергію – "Європейська Солідарність" розробила чіткий план допомоги населенню. А вчора з’явилась ця постанова, яка фактично повторює стратегію "Європейської Солідарності" щодо подолання тарифної кризи. В постанові пропонується збільшити субсидії і повернути пільговий тариф на електроенергію", – констатував Герасимов.



"Не знаєте, де брати гроші? Ухвалюйте законопроект "Європейської Солідарності" 4585 і спрямовуйте додаткові 7 мільярдів гривень з утримання силовиків, кортежів та державних дач Зеленського на субсидії", – закликав Герасимов.



Він наголосив – також дуже важливо заборонити купівлю російської електрики та газу.

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"Якщо ми вже торкнулися газу – сьогодні з цієї трибуни про тарифи, газ та совість нам вирішила розповісти людина, яка дуже розбирається в газі. "Газова принцеса Лазаренка", через дії якої держава понесла збитки на мільярди доларів. Доказом цього є перемога України в Стокгольмському арбітражі, коли ми повернули більше 4 мільярдів доларів, які після "хі-хі" з Путіним вона переплатила Кремлю і за які Кремль купував зброю і вбивав наших воїнів", – зазначив Герасимов.



За словами нардепа, сьогодні "нас знову хочуть посадити на російську газову голку і на російські газові схеми. "Європейська Солідарність" не дасть цього зробити ані "газові принцесі", а ні її телефонним абонентам".