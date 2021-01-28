Мікроавтобус з 13-ма пасажирами перекинувся на Полтавщині, постраждали дві жінки, - поліція

Дорожно-транспортна пригода сталася 28-го січня близько 9 ранку на автодорозі "Суми-Пирятин", поблизу села Галяве Лубенського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 року народження, рухаючись маршрутом "Суми-Київ", виїхав за межі проїжджої частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік.

На момент ДТП у салоні мікроавтобуса було 13 пасажирів, у тому числі дві жінки зазнали травм.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.