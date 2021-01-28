Рада відправила на доопрацювання розроблений робочою групою з виходу з конституційної кризи законопроєкт щодо КС

Верховна Рада відправила на доопрацювання в профільний комітет для розгляду в повторному першому читанні законопроєкт №4533 про конституційну процедуру, який передбачає удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду України (КС).

Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, законопроєкт пропонує привести у відповідність до статті 153 Конституції України порядок здійснення Конституційним Судом своїх повноважень при розгляді справ конституційної юрисдикції, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постанови і виконання його рішень, а також надання висновків.

Законопроєкт передбачає, що КС може приймати рішення 2/3 від свого складу - це 12 суддів (на сьогоднішній день рішення може прийматися десятьма суддями). Також автори проєкту акта пропонують, щоб деяким суддям КС в процесі розгляду справ могли заявлятися відводи. У цьому випадку, з огляду на рекомендації Венеціанської комісії, необхідну для прийняття рішення кількість суддів може бути зменшено, але не менше десяти суддів повинні проголосувати за певне рішення.

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Ще одна новела законопроєкту полягає в тому, що КС зможе розглядати справи, як правило, за усній формі провадження.

Разом з тим пропонується, щоб на формування порядку денного КС міг впливати не тільки глава суду, а й інші судді.

Також законопроєкт передбачає введення автоматизованого реєстру актів суду без можливості вилучення актів з цього реєстру.

Крім того, за рекомендацією Венеціанської комісії, в законопроєкті пропонується визначити, що КС не може виходити за рамки питань, порушених у конституційному поданні.

У законопроєкті наголошується на необхідності того, що всі рішення і висновки суду мають бути вмотивованими і обґрунтованими.

Разом з тим автори законопроєкту пропонують врегулювати основи дисциплінарного провадження стосовно суддів КС з можливістю врегулювання певних аспектів на рівні регламенту суду.

Законопроєкт №4533 підготувала робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності в сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.