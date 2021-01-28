Новини

Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. ВIДЕО

18 508121
Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.

"За" проголосували лише 204 народні депутати із 226 необхідних, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час виступу з трибуни парламенту Вітренко зазначив, що не бачить сенсу повторювати свої принципи, які вже озвучував у Раді, тому відзвітував про зроблене за час перебування на посаді в статусі виконувача обов'язків.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Також читайте: Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Volodymyr Zaiets
    Може нехай синок Вітренчихи йде у токарі?
  • Володимир Начинка
    В нього руки з дупи до будь-якої роботи, як і у мами.
  • 5 копійок
    У нього руки з жопи для такої роботи.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини