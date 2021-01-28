Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. ВIДЕО
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Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.
"За" проголосували лише 204 народні депутати із 226 необхідних, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час виступу з трибуни парламенту Вітренко зазначив, що не бачить сенсу повторювати свої принципи, які вже озвучував у Раді, тому відзвітував про зроблене за час перебування на посаді в статусі виконувача обов'язків.
Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.