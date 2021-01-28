Зеленський заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії переможцям олімпіад і гранти на навчання за кордоном, - ОП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ передбачає заснування президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати; премій для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів; грантів на навчання за кордоном.
"Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну", – зазначив Глава держави.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів Президента.
Також уряд має передбачати у державному бюджеті України видатки на відповідні виплати.