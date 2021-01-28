В Україні з'явиться ще один вид державної служби: Рада прийняла законопроєкт за основу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Закон визначає загальні засади діяльності парламентської служби. Впроваджується поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо.
Пропонується визначити такі складові системи управління парламентської службою: Верховна Рада, голова ВР, комітети Ради, голови комітетів, керівник Апарату, комісія з відбору парламентських державних службовців категорії "А", комісія з відбору парламентських державних службовців категорій "Б" і "В", служба управління персоналом апарату.
Визначаються повноваження кожного суб'єкта управління парламентської служби.
До претендентів на посади парламентської державної служби визначено загальні та спеціальні вимоги.
У законі визначені й особливості дисциплінарної відповідальності парламентських держслужбовців, а також припинення парламентської держслужби й гарантії прав парламентських держслужбовців після припинення служби.