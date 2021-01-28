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Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко

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Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко виступає за розумні обмеження електроенергії з РФ та Білорусі.

Про це він сказав на засіданні парламенту в четвер, на якому розглядалося питання його призначення першим віцепрем'єром-міністром енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обмеження імпорту електроенергії мають враховувати те, що наша енергосистема ще інтегрована з енергосистемами Росії та Білорусі, але розумні обмеження імпорту мають бути просто зараз", - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що стратегічною метою України залишається інтеграція з європейською енергосистемою ENTSO-Е.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    "Разумниє огранічєнія" - це що? Це скільки? Це доки? При Порошенку питання ставилось однозначно - припинення. І цього було досягнуто. Досягнуто самодстатністб і збалансованість внутрішніх ресурсів. Де це поділося? Зебіли, хочеться почути вашу версію.
  • Панас Стець
    Вчера говорил о разрыве вобще цепи с кацапией, сегодня про разумные ограничения.... переобувается на лету до получения вожделенной посады...
  • ALEX SUROVV
    Розумні обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі мають бути просто зараз, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6909Ну ты и дичь втираешь и лапшу на уши. Когда ето Парашенко прекращал импорт електроенергии и угля из Рашки? Вы что там совсем наз за лохов держите или думаете что все склерозные здесь, и забыли как порохосрань и Парашенко визжали что блокадники торговли с окупантами ето ахенты кремля?
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