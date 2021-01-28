Нацрада з ТРМ оштрафувала "112 Україна" на 114 тис. грн за поширення висловлювань, які розпалюють ворожнечу

Національна рада розглянула матеріали перевірки ТОВ "ТРК "112 ТВ" і застосувала до ліцензіата дві санкції - оголошення попередження і штраф в розмірі 25% суми ліцензійного збору за поширення в його ефірі висловлювань, що містять заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Зазначається, що в ефірі "112-Україна" були зафіксовані висловлювання, що порушують вимоги частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію"; абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Вони звучали із вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей – В. Рабіновича, О. Лукаш, Д. Співака, Є. Червоненка, Н. Королевської, А. Пальчевського, М. Погребинського, В. Медведчука, О. Волошина.

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Опрацьовуючи матеріали перевірки ТОВ "ТРК "112-ТВ", Нацрада з телерадіомовлення вивчила досвід Європейського суду з прав людини. Зокрема, була врахована з ст. 10 Європейської конвенції з прав людини, якою встановлено право на свободу вираження поглядів, проте водночас частина друга якої передбачає, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві.

"Поширені в ефірі телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди і наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації", - йдеться в повідомленні.

Нацрада зазначила, що у виступах гостей каналу також містяться спеціальне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування, маніпулювання словами про наміри вбивств людей, неодноразове використання негативно забарвлених слів, що створюють негативний образ певної соціальної групи, зокрема людей, що мають стосунок до затвердження бюджету і сфери оборони.

Всі ці висловлювання звучали не тільки в прямому ефірі, а й в повторах програм каналу.

З огляду на зазначене, Нацрада визнала порушення телеканалом законодавства України і оголосила компанії попередження. Також регуляторний орган визнав наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ліцензіата, і оштрафувала телеканал у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114,067 тис грн.

Протягом місяця телеканал зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.