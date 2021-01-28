Дубінський про блокування в YouTube: Сотні тисяч моїх підписників стали жертвами

Підсанкціний нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський назвав своїх YouTube-читачів жертвами, після того, як його канал був заблокований.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали і сотні тисяч моїх підписників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України", - поскаржився нардеп, який потрапив під санкції США.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.