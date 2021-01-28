У Білорусі буде політична амністія, якщо хтось покаже мені засуджених за політичними мотивами, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, у якому випадку в країні можлива політична амністія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА".

"Сьогодні деякі стогнуть і плачуть: ось, амністія ... політична амністія тощо. Завтра буде політична амністія, якщо мені хто-небудь покаже хоч одну політичну статтю в нашому Кримінальному кодексі і що вони засуджені або ж затримані, заарештовані за політичними мотивами. Я їх негайно помилую", - сказав "президент", що захопив владу.

"Навіть їм, будучи в СІЗО, я їм усім сказав, коли вони мені ставили головне питання: "Коли нас відпустять?" Я їм усім виклав своє бачення: все, що вкрадено у народу, поверни. Тоді ми будемо з вами вести розмову, і я постараюся відповісти на ваше запитання, коли. Чекаю. Досі чекаю. Тому не треба тішити себе ілюзіями: політичні в'язні, амністія і так далі. Якщо людина не хоче сидіти у в’язниці за злочин економічний, фінансовий - кримінальний злочин - віддай останнє, якщо в тебе є. Ми показали все, що є. Ні - суд вирішить. Як вирішить суд, так і буде. Ось і вся політична або інша амністія", - сказав Лукашенко.

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