Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено. ФОТО
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Колона мітингувальників частково перекрила рух на проспекті Перемоги в Києві і прямує до станції метро "Берестейська".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.
"Колона учасників акції рухається проспектом Перемоги до ст. м. "Берестейська". Рух транспорту призупинено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в центрі Києва відбувається акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.
Фоторепортаж та відео можна переглянути за посиланням.