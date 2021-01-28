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Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено. ФОТО

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Колона мітингувальників частково перекрила рух на проспекті Перемоги в Києві і прямує до станції метро "Берестейська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

"Колона учасників акції рухається проспектом Перемоги до ст. м. "Берестейська". Рух транспорту призупинено", - йдеться в повідомленні.

Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро Берестейська. Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено 01
Фото: патрульна поліція

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в центрі Києва відбувається акція протестів малих підприємців, ФОПів проти фіскалізації.

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Фоторепортаж та відео можна переглянути за посиланням.

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Топ коментарі

  • Стас Белов fce31e0a
    Пацаны, Банковая в обратном направлении! Или вы на Польшу пошли?
  • cerise
    до посольства США))) Бо бачите американці винні у тому, що у нашим зелебобам погано живеться
  • Nikolai Chizhevsky
    Поздравляю кто же вам доктор?за выбор свой нужно отвечать и платить,Зробили себе разом,вас попреджали,а ви хоть поржем,хуже не будет
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