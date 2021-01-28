29 січня в Києві в Будинку кіно буде показ документального фільму про українських військових, які воювали в Донецькому аеропорту "Трохи нижче неба"

"Трохи нижче неба" - така назва документального фільму про українських воїнів, які воювали в Донецькому аеропорту. Закритий показ якого відбудеться 29 січня у місті Києві, в Будинку кіно о 18. 00.

Продюсером фільму й автором ідеї є доброволець і військовий журналіст - Михайло Ухман, який разом зі своїм бойовим побратимом Сергієм Коновалом, більше року у вільний час їздив по Україні і записував інтерв'ю з тими, хто мужньо боровся проти російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не мали грошей, щоб розпочати цей проект, нам допомагали волонтери, небайдужі підприємці. Українська діаспора подарувала високоякісну камеру для зйомок і з того розпочалася наша робота. Представники влади не вірили в наш успіх, тому, на жаль, майже не підтримували" - говорить Михайло.

Він разом з побратимом, об’їхали багато міст і селищ в пошуках тих, хто перебував в аеропорту у січневі дні 2015 року. Завдяки цим зйомкам, вдалося отримати і задокументувати надзвичайно цінну інформацію, яка стосується падіння старого терміналу ДАП, підриву нового терміналу і полону українських захисників.

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Оскільки всю інформацію не можна використати у фільмі, тому в майбутньому, з всього відеоматеріалу будуть робитися короткі документальні стрічки.

В основу ж цього фільму, ввійшли історії 4 бійців 80 бригади ЗСУ, які загинули в січні 2015 року починаючи з 9 січня – це Ігор Римар, 16 січня – Володимир Трух, 20 січня – В’ячеслав Мельник та Іван Вітишин. В кожного з цих хлопців різні життєві стежки, проте загинули вони героями, які до останнього воювали з московськими терористами.

Режисер фільму – Руслан Горовий, відомий в Україні журналіст та письменник. Михайло познайомився з Русланом на фронті, коли той читав свої твори нашим захисникам. Оскільки Руслану близька тематика російсько-української війни, тому саме йому Михайло запропонував бути режисером фільму. Який повинен дати українцям відповідь на питання: "Що таке Донецький аеропорт для України?".

У п’ятницю перший показ, далі фільм побачать в Луцьку, Тернополі, Рівному, Львові, Дніпрі, Харкові та інших населених пунктах нашої країни. Згодом вони з командою планують поїхати в ті країни, де проживає наша діаспора. Чим більше українців побачать цю стрічку, тим краще вони зрозуміють самих бійців, які захищали їхній спокій.

Це наразі перший фільм Михайла Ухмана в цьому році, який побачать наші громадяни. Уже на стадії завершення другий фільм Михайла, український бойовик про сучасну російсько-українську війну під назвою "Шлях поколінь", показ якого планується на початок літа 2021 року.

"Ми навчилися вбивати ворога, ми навчилися не боятися його. Ми зрозуміли, що за свою країну потрібно не вмирати, а знищувати, тоді прийде перемога і добробут. Проте ми програємо в інформаційній війні. Щоб цього не було, нам потрібно знімати своє кіно, класне, бойове, сучасне, патріотичне і на його основі виховувати дітей. Ми маємо своїх героїв, і Україна повинна знати їх. Щоб потім різні викладачки з українських вишів, блогерки з тік-ток та ексдепутати, не говорили, що Росія їм ближча, ніж наша Батьківщина", - підсумовує Михайло.