Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування

Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 4 по 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані КМІСу.

За даними досліджень, частка тих, хто стверджує, що не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту, протягом 2019-2020 рр. змінилася із 49% в 2019 р. на 57% у 2020 р.

Так, у грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Зазначається, що порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 р.).

Згідно з опитуванням, більшість українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), але готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій кампанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги і демонстрації (10%).

Водночас готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається в південному регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий - у центральному (52,2% не готові до протестів). У західному і східному регіонах ситуація майже не відрізняється (не готові до протестів 57,3% і 59,3% відповідно).

Згідно з дослідженням, більш як половина опитаних жінок не готові брати участь у протестах (61,4%), серед чоловіків таких менше (51,9%). Також спостерігається, що рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (39,3% проти 36,3%.)

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. У ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.