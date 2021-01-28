ОАСК відмовив Нефьодову в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Держмитниці

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув по суті справу за позовом Максима Нефьодова про поновлення його на посаді Голови Державної митної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що розгляд справи тривав із травня 2020 року.

Так, рішенням суду від 28 січня 2021 р. позивачеві - Максиму Нефьодову, було відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів України процедури під час звільнення позивача з посади.

Нагадаємо, позивач просив визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня 2020 р. "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України" та просив поновити його на цій посаді. Також позивач просив ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, з урахуванням розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

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