"Слуга народу" про рішення ПАРЄ: "Є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі жодного діалогу"

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла деталі, як російську делегацію не позбавили права участі в ПАРЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"На жаль, це доволі передбачувано. Можу сказати, що настрої тут такі, що емоційно багато європейців розуміють, що Росія нічого не виконує і треба з цим щось робити. Але стратегії щодо Росії немає, а є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі ніякого діалогу. У Європи немає стратегії щодо Росії, тому тут роль української делегації дуже важлива. Нам треба думати, як вибудовувати нашу коаліцію ширше, і це має стосуватися не лише питань, пов’язаних з Росією", – заявила нардепка.

Водночас, наголосила вона, німецька і французька делегації критично висловлюються щодо Росії, наприклад, у питанні отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Якщо проаналізувати доповіді, які робили німці та французи, які як правило виступають за повернення Росії для продовження діалогу, можна побачити досить емоційний градус щодо таких питань, як отруєння Навального, бо це просто вже повне свавілля. У дискусії звучало те, що нам потрібні правила. Якщо Росія не виконує ніяких правил, то встановлюймо хоча б якісь обмеження, дедлайни. Бо немає ніяких санкцій – Росія відчуває, що вона може і гроші не платити, і продовжувати робити те, що вона хоче. Я думаю, це сильно дратує багатьох, але просто немає стратегічного рішення на високому європейському рівні", - зазначила Ясько.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

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