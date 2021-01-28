Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок Заводського районного суду Запоріжжя щодо колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який керував підприємством в інтересах олігарха Дмитра Фірташа і завдав йому збитків у розмірі 0,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили головуюча суддя Інна Калугіна, судді Даниїла Чорненька і Олександр Семенников.

"Чесно кажучи, ми дуже занепокоєні таким рішенням. Суд щонайменше міг відправити справу на новий розгляд у першій інстанції, але вже Антикорсуду. Натомість судді просто залишили чинним "оправдос", який запорізькі судді ухвалили із кричущими порушеннями", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, директора ЗТМК Сивака звинувачували в розтраті 492 мільйонів гривень держпідприємства, виділених компанією олігарха Дмитра Фірташа на модернізацію ЗТМК.

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