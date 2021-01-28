Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"

Кримська платформа стане майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час наради з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України.

Під час наради було детально обговорено план проведення урочистостей з нагоди 30-ї річниці незалежності України та запуск "Кримської платформи".

Зеленський зазначив, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення окупованого Криму.

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

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