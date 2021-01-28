Снігопади в Україні: 100 вантажівок застрягли в чотирикілометровому заторі в Одеській області, ще 50 - у двокілометровому
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, на трасі міжнародного значення біля села Петровірівка Ширяївського району через перемети та ожеледиці утворився затор з великогабаритних транспортних засобів протяжністю майже 4 км. Для її ліквідації та розчищення дороги було залучено 8 одиниць техніки Служби автомобільних доріг.
"Поблизу с. Маяки Біляївського району на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на відстані приблизно 15 км від м. Одеса) через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (до 50 од., майже 2 км) )", - додали у відомстві.
Зазначається, що рух на автодорозі перекрили підрозділи Національної поліції.
Через негоду у 8 населених пунктах в Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах Одеської області відсутні проїзди.
Обмеження руху існують на автодорогах в Одеській і Миколаївській областях.