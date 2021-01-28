Захист Навального звернеться до Європейського суду з прав людини через арешт опозиціонера, - адвокати

Захист російського опозиціонера Олексія Навального продовжить домагатися його звільнення.

Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підемо і в касацію, і ЄСПЛ, всюди підемо", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання агентства.

У четвер Мособлсуд визнав законним взяття Навального під варту до 15 лютого.

Сам Навальний заявив, що не здивований цим рішенням. "Мені ще до суду все було зрозуміло", - сказав він, відповідаючи на запитання судді, чи зрозуміло йому рішення апеляційної інстанції.

За словами адвокатки Ольги Михайлової, "особливих сподівань на звільнення Навального ніхто не мав". При цьому адвокатка сподівається, що Європейський суд стане на їхній бік, оскільки вважає, що стосовно її підзахисного було порушено цілу низку статей Європейської Конвенції із захисту прав людини та основних свобод, зокрема право на свободу і на справедливий судовий розгляд.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.