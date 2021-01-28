Послаблювати карантин у Європі ще зарано, - ВООЗ

Через високий темп поширення коронавірусу в Європі ще рано послаблювати обмежувальні заходи, які були запроваджені для стримування COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

"Темпи поширення (коронавірусу. – Ред.) в Європі є досі великими, і це впливає на системи охорони здоров’я. Саме тому, ще зарано послаблювати (обмежувальні заходи. – Ред.)", - сказав він.

За словами Клюге, в регіонах, де вірус вже спровокував великі спалахи захворювання на коронавірус, можуть повторно зіштовхнулися з COVID-спалахом.

"Понад 700 тисяч європейців вже померли внаслідок вірусу, який сильно вдарив по економіці, ментальному здоров’ї, освіті та по приватних й професійних відносинах", - додав він.

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Клюге наголосив, що пріоритетом ВООЗ залишається розірвання ланцюга передачі коронавірусу.