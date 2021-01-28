Вимагати від учнів носити шкільну форму - незаконно, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимоги носити шкільну форму порушують права учнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов написав у фейсбуці.

"Локдаун завершився - і знову загострилася давня проблема у школах - примус до обов’язкового носіння шкільної форми. Служба освітнього омбудсмена отримує звернення від здобувачів освіти та їхніх батьків про те, що педагоги чи адміністрація закладу освіти примушують учнів носити обов’язкову шкільну форму (ще й відповідного фасону і кольору)… Одяг для школи - це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все. Будь-які вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні", - написав освітній омбудсмен.

Горбачов зазначив, що потрібно розрізняти терміни "шкільний одяг (одяг для школи)" і "обов'язкова шкільна форма".

Так, обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - однострій (уніформа), однаковий для всіх (хлопців та дівчат відповідно) зразок одягу. Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

За словами Горбачова, обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень.

"А це вже - дуже небезпечно, оскільки обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, але й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", - заявив Горбачов.

Він нагадав, що в 2019 році Президент України скасував Указ №417 / 96 від 12 червня 1996 року "Про шкільну форму для учнів середніх навчальних закладів", який встановлював обов'язковість шкільної форми для учнів установ загальної середньої освіти, а також ухвалював, що Кабмін повинен вибрати і затвердити зразки шкільної форми.

Також діє Постанова Кабінету Міністрів "Про введення шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів" від 22 серпня 1996 року, оскільки вона розроблена на виконання скасованого указу, який зараз втратив чинність.