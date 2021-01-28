Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко
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Громадяни, які перехворіли на коронавірус, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Усе через обмежений доступ до вакцин.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що ВООЗ рекомендує не включати осіб, що перехворіли на коронавірус, у першу хвилю вакцинації, оскільки у таких пацієнтів може залишатися ще імунітет. Також немає чіткого розуміння, як працює вакцина у тих, хто вже перехворів.
"Може бути вакцинація тих, хто перехворів, відстрочена на 3-6 місяців, як рекомендує ВООЗ, так як обмежений досвід до вакцин у людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може призвести до ускладнень, не сумісних з життям", - зазначив Ляшко.