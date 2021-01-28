Pfizer і BioNTech заявляють про ефективність їхньої вакцини проти мутованих штамів COVID-19

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer і німецької BioNTech ефективна проти штамів, виявлених у Великій Британії і ПАР.

Про це йдеться в заяві двох компаній, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами досліджень in vitro, плазма крові людей, вакцинованих цим препаратом, нейтралізувала штами коронавірусу з Великої Британії і ПАР. У дослідженні використовували плазму 20 добровольців і три варіанти коронавірусу: з мутацією з Великої Британії, з ПАР і з обома мутаціями.

Дослідження показало, що поки немає необхідності в новій вакцині від коронавірусу, зазначається в повідомленні.

Регулятор ЄС схвалив використання вакцини на території союзу 21 грудня 2020 року. За результатами третього етапу випробувань вакцини її ефективність оцінюється в 95%. 2 грудня препарат BioNTech і Pfizer отримав тимчасовий дозвіл на використання в Великій Британії, 12 грудня - в США. У цих країнах вже почалася масова вакцинація населення від коронавірусу.

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