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Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ

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Американці захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1", - ЗМІ
Американські військові захопили в Лівії російський комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1". Американці вивезли його на базу Рамштайн у Німеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила британська газета The Times.

Видання пише, що ця операція була здійснена через занепокоєння американської сторони тим, що "Панцир" може опинитися в контрабандистів і використовуватися проти цивільних літаків.

Спецоперація відбулася ще в червні минулого року. Для транспортування зенітної системи було використано вантажний літак ВПС США C-17A, який забрав техніку на аеродромі під Тріполі і доставив її на американську базу Рамштайн у ФРН.

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Топ коментарі

  • Tank Driver
    Шла неделя полномочий Байдена
  • Привет
    Наверное посмеялись от души когда разобрали этот анаговнет... Американцы захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", - СМИ - Цензор.НЕТ 3016
  • alexandr shamov
    Ого , целый год кокцапы молчат , шо рыба об лед...не возмущаццо. Да , саавсем плаахой муйлуша стал, а так гоношился, а так гоношился...
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