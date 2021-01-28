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Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль

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Податкова міліція відходить у минуле. Бюро економічної безпеки здійснюватиме розслідування без корупції і "масок-шоу", - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає сьогоднішнє рішення Ради про створення Бюро економічної безпеки.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки. Це без перебільшення визначна подія. Україна робить черговий крок до Європи та цивілізованого світу", - зазначив прем'єр.

"Податкова міліція відходить у минуле, а на її місці з’явиться новий аналітичний орган, який займатиметься розслідуванням фінансових та економічних злочинів без корупції та "масок-шоу"", - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Читайте: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Привет
    Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6387 Да ты шо?? Неужели никого из налоговой милиции не возьмут на работу в это бюро?? А если возьмут...то с какого перепугу они будут менять методы своей работы...
  • Чинганчгук
    Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087 Налоговая милиция уходит в прошлое. Бюро экономической безопасности будет заниматься расследованиями без коррупции и "маски-шоу", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2087
  • Наталья Киенко
    Свежо предание, да верится с трудом!
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