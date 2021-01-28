Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС

Прокурори САП направили в суд обвинувальний акт проти судді одного з районних судів міста Харкова, який в травні 2020 погорів на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.



Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.



На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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Як повідомлялося раніше, йшлося про суддю Дзержинського райсуду Харкова Ірину Грищенко.