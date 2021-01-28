Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні", – наголосив президент.

Як повідомлялося, Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ.

У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим пропонується із ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.

Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

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Проєкт визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.

Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.