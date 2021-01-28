Новини

Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого

1 75040
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого
Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата міськради.

Про це Укрінформ повідомили в приймальні судді Олени Глибко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - зазначили у приймальній.

Суд, додали у приймальній, взяв до уваги це клопотання, чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.

Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.

Також читайте: Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт

Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною: "Це не хвороба і не смерть родичів".

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона говорила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і давала інтерв'ю для російських видань "під дулом автомата". Слухання справи проти Штепи почалося в 2014 році. Справа прямувало на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводів і самовідводів членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання. 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.

Топ коментарі

  • Василий Казимко
    Це вже приниження держави.
  • Наталья Киенко
    Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
  • Sergii Ustim
    Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
    Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини