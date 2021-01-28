Вакцина AstraZeneca підходить тільки для людей молодше 64 років, - інститут Коха
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє телеканал ARD з посиланням на проєкт рішення комісії.
"Для прийняття рішення про ефективність щеплення для людей старше 65 років в цей час недостатньо даних", - йдеться в проєкті рішення.
Як очікується, в п'ятницю рішення про допуск вакцини на європейський ринок прийме Європейське агентство лікарських засобів (EMA).
Раніше ЗМІ повідомили, що вакцина не діє на людей старше зазначеного віку, які є особливою групою ризику.
Вакцина AZD1222 розроблена фахівцями фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з вченими Оксфордського університету. Як і російська розробка "Супутник V", вона є векторною вакциною. Принцип дії векторних вакцин полягає в тому, що вони містять ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу.