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"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь

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"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь
Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев сподівається, що в парламенті втретє не виноситимуть на голосування питання призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики.

Про це розповів Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не вистачило голосів. Не знайшли аргументів на підтримку цієї кандидатури", - сказав Гетманцев, коментуючи провал голосування за Вітренка.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде відповідна постанова винесена знову, він зауважив: "Я сподіваюся, що ні ... Не можна постійно ставити одне і те ж питання, якщо ти знаєш вже заздалегідь на нього відповідь".

Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    В драке Ахметова и Коломойского за мародёрство Украины сегодня победил Ахметов. Но ещё не вечер. Ахметов умнее, но Коломойский богаче- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. 05.07.19. И у Коломойского есть козырь-гнида особой вонючести Герус.
  • Лейтенант Коломбо ccee9dad
    з точністю до навпаки. Не голосували за призначення Вітренко депутати Коломойського і Авакова.
  • Анатолий Панасюк
    А чого ж так? Лупайте і далі сю скалу, нехай ні жар ні холод не спинить вас. Ще можете продовжувати і "дубініану".
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