"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь
Про це розповів Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не вистачило голосів. Не знайшли аргументів на підтримку цієї кандидатури", - сказав Гетманцев, коментуючи провал голосування за Вітренка.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде відповідна постанова винесена знову, він зауважив: "Я сподіваюся, що ні ... Не можна постійно ставити одне і те ж питання, якщо ти знаєш вже заздалегідь на нього відповідь".
Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.