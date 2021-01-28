Фільм "Віддалений гавкіт собак" про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив асистент режисера Азад Сафаров, передає Цензор.НЕТ.
"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.
Також Сафаров зазначив, що для України це рішення є важливим.
"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.
"Віддалений гавкіт собак" - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. У ній йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив військового конфлікту на нього.