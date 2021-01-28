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Фільм "Віддалений гавкіт собак" про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії

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Фільм "Віддалений гавкіт собак" про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії
Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) про умови життя дітей на Донбасі під час війни увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив асистент режисера Азад Сафаров, передає Цензор.НЕТ.

"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.

Також Сафаров зазначив, що для України це рішення є важливим.

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"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.

"Віддалений гавкіт собак" - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. У ній йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив військового конфлікту на нього.

Фільм Віддалений гавкіт собак про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

    В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

    Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
    но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
  • Порохобандерівець
    Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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