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Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

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Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак передбачає, що визначатися з другим терміном президент України Володимир Зеленський буде ближче до завершення першої каденції.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується другого терміну: думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток. Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, скільки років Єрмак готовий залишатися в команді президента, він сказав: "Я готовий бути стільки, скільки вирішить президент".

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    Тут бы первый срок отсидеть без торжественного выноса тела на мусорку истории, а они уже о втором размышляют Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 369
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