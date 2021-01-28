Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак передбачає, що визначатися з другим терміном президент України Володимир Зеленський буде ближче до завершення першої каденції.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується другого терміну: думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток. Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, скільки років Єрмак готовий залишатися в команді президента, він сказав: "Я готовий бути стільки, скільки вирішить президент".

Читайте також: Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу