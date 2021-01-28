"Слуга народу" Леонов розповів, чому не голосував за призначення Вітренка: На фракції перед ним стояло питання про заборону на підняття тарифів
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.
"Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" отримав величезний кредит довіри від президента і Кабінету Міністрів, і був призначений на посаду в.о. міністра енергетики України з 22 грудня 2020 року. Крім кредиту довіри, в.о. міністра, отримав премію в 4.000.000 доларів, яка мабуть не дала можливості розуміти проблеми простих українців", - підкреслив парламентарій.
За словами "слуги народу", головне питання, яке стояло перед Вітренком на фракції, це була категорична заборона на підняття тарифів.
"Схвалюючи політику вільного ринку, Вітренко не розумів, що у нас повна монополія олігархів на енергетичному ринку?!! І це відіб'ється на кожному українцеві?!" - підсумував Леонов.
Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.