Студентка НПУ Прошковська йде з вишу через відсутність реакції керівництва університету на антиукраїнські висловлювання професорки Більченко

Студентка першого курсу магістратури Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Марія Прошковська попросила її відрахувати з вишу за антиукраїнські меседжі її викладачки - професорки Євгенії Більченко, яка нещодавно потрапила в скандал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марія Прошковська написала в фейсбуці

Студентка зазначила: "Публічна заява від мене, як студентки 1 курсу магістратури факультету філософії і суспільствознавства (спеціальність культурологія) Національного педагогічного університету України ім.Драгоманова. Прошу керівництво університету відрахувати мене за власним бажанням в зв’язку з повною відсутністю реакції на події останніх днів, пов’язані з публічними висловлюваннями професорки культурологіі Євгенії Більченко.

Професорка Більченко не поважає країну в якій живе, працює і заробляє, мову цієї краіни, вважає війну Росії проти України громадянською війною, демократично обрану владу - неонациським режимом. Крім того вона публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах ДНР, Клименка та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують. Прямо в фейсбук заявляє також про те, що вона разом з керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять. І питання тут не тільки в її особистій позиції, а ще і в тому, що вона доволі м’яко, але системно промиває мізки студентам. Викладаючи гуманітарні дисципліни філософського спрямування не важко транслювати ті чи інші особисті погляди як істину. Достатньо подивитись на YouTube її лекції, що є частиною учбової програми на теми, пов’язані в сучасністю. Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на 7 році війни закриває очі на подібні резонансні речі. Як заключення можу сказати, що я проти будь-яких цькувань, погроз, оцінок зовнішності чи постановки віртуальних діагнозів і пані Більченко має право на будь-яку думку, окрім тої, що суперечить законодавству України як приватна особа, але як викладач вишу має добирати слова і поважати суспільство, в якому вона живе".

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

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