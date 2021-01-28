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Студентка НПУ Прошковська йде з вишу через відсутність реакції керівництва університету на антиукраїнські висловлювання професорки Більченко

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Студентка першого курсу магістратури Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Марія Прошковська попросила її відрахувати з вишу за антиукраїнські меседжі її викладачки - професорки Євгенії Більченко, яка нещодавно потрапила в скандал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марія Прошковська написала в фейсбуці

Студентка зазначила: "Публічна заява від мене, як студентки 1 курсу магістратури факультету філософії і суспільствознавства (спеціальність культурологія) Національного педагогічного університету України ім.Драгоманова. Прошу керівництво університету відрахувати мене за власним бажанням в зв’язку з повною відсутністю реакції на події останніх днів, пов’язані з публічними висловлюваннями професорки культурологіі Євгенії Більченко.

Професорка Більченко не поважає країну в якій живе, працює і заробляє, мову цієї краіни, вважає війну Росії проти України громадянською війною, демократично обрану владу - неонациським режимом. Крім того вона публічно заявляє про дружбу з Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах ДНР, Клименка та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують. Прямо в фейсбук заявляє також про те, що вона разом з керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять. І питання тут не тільки в її особистій позиції, а ще і в тому, що вона доволі м’яко, але системно промиває мізки студентам. Викладаючи гуманітарні дисципліни філософського спрямування не важко транслювати ті чи інші особисті погляди як істину. Достатньо подивитись на YouTube її лекції, що є частиною учбової програми на теми, пов’язані в сучасністю. Я пройшла Революцію Гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на 7 році війни закриває очі на подібні резонансні речі. Як заключення можу сказати, що я проти будь-яких цькувань, погроз, оцінок зовнішності чи постановки віртуальних діагнозів і пані Більченко має право на будь-яку думку, окрім тої, що суперечить законодавству України як приватна особа, але як викладач вишу має добирати слова і поважати суспільство, в якому вона живе".

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

Читайте: МОН про скандал із професоркою університету Драгоманова Більченко: Дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду

Студентка НПУ Прошковська йде з вишу через відсутність реакції керівництва університету на антиукраїнські висловлювання професорки Більченко 01

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Мальва Кржанівська

    25 січня о 11:06 ·

    Пообіцяла собі, що в мене більше не буде негативу на сторінці. Але тут будуть лише сухі факти.

    Отже, слава нарешті наздогнала забуту всими останні роки поетикиню, що сама до Майдану вважала себе Великою і Геніальною. Відразу прохання лишити в спокої фізичні дані цієї персони, аби не відводити фокусу від головної проблеми.

    Дано: пані Євгенія Більченко, поетеса, виладачка філософії київського вузу для наших студентів. Активно підтримує мир з росією. Останнім часом прославилася тим, що назвала закон про державну мову "воспальонним лімфоузлом на тєлє моєй бєдной страни" , а саму Україну- колонією Америки.

    1) Факт перший- коли я створила Творчий Сектор, як платформу для поетичних читань українською, там десь заклокотало на периферії, адже хто ми такі , з'явилися тут, повилазили після Майдану, а там виявляється своя туса була, роками загартована. Прізвищ перераховувати не буду, деякі росмовні поети стали двомовними, деякі просто непогані люди, дехто перейшов з тієї тусовки до нас в Творчий Сектор , чим я неймовірно пишаюся, бо вони дійсно круті поети, що перейшли на українську мову. З часом, акуратно прощупуючи грунт, до Сектору затесалося дві панянки, такі душки, щирі, ну прямо хоч до рани приклади. І очі такі добрі- а можна всьо же пару стіхов на рускам?

    Звісно, ну ок, ми ж не звірі якість, що там буже від пари віршиків нарускам. Але ж була концепція в Сектору, чи не так? І я її порушувала, даючи їм такі виключення. І мої радикальні секторяни почали накопичувати невдоволення. І тут панянки-росадептки приводять мені Більченко. І та така прям богемна, як сказав би класик- зразу оком кинеш, видно шо богєма впіталась ва весь облік і натуру. Ну, знаєте, як людина хоче здаватися особливою, то й поводиться так трохи, наче тільки що з майбутнього спустилась до нас в печери. Ну і, звісно- а можна на рускам? У мєня єсть адін украінскій, вам панравіца, пра бєндєравца. Звісно, кажу, можна, блін. Отак в нас в Секторі вже була трішки просверлена дірочка в підлозі, і почало проглядуватися дно.
    Висновки? Та дуже прості висновки. Є кілька якісних поетес, вони обертаються в колі Більченко, яка всіх обіймає з виглядом ефемерного ельфа, всім рада, піс, мір, браття і т.д. Звісно, це виглядає позитивно, а агресивний Сектор- ні.
    Так от, головне, що вам потрібно знати, це те, що росмовним поетам, які здатні не гірше писати українською, просто тупо шкода своїх росмовних віршів. Одна "євская" так і сказала -" а что мнє дєлать с моімі росстіхами? Мнє іх жалко!"
    Друге, що потрібно знати вам, якщо ви не є поетом, а просто залюбки читаєте поезію, це те, що РОСІЙСЬКОЮ ЗНАЧНО ЛЕГШЕ ПИСАТИ. В мене полетить каміння, приклади крутої укрпоезії і т.д, але факт лишається фактом- українська мова століттями не розвивалася, її забороняли, в ній мало відповідників ******** чужорідним словам. Російська мова- штучна, там на кожне слово є тищупіцот синонімів, і до кожного слова є мільйон рим, бо вони там в них курва всі на одне закінчення. Це два. Тому егоїстичне бажання вчепитися в свої вже колись написані вірші, не мучитися , перевчаючись і є рушієм непохитності тих українських поетів, які агресивно відстоюють мову окупанта.

    2)Факт другий. Забула який рік, 15, чи 16. Втрати на сході. Забрано Крим, щодня нові обличчя загиблих. Люди в тилу кровоточать душею.Хто волонтерить, хто воює, хто їздить з концертами до військових, хто просто переживає з диванів і лавочок. Але основною ідеєю думаючої частини населення було наступне- "Україна має відрізати кожну з ниток, за яку смикає росія". І головні з них- мова, церква, музика, література, кіно, герої, які будуть героями і прикладом для наших нащадків традиції, своя власна армія, а не спільна, яка частково перейшла на бік ворога (флот).

    Всі цим дихають, ну, не всі звісно, а притомна частина населення. В єдиному ритмі. Знімається українське кіно (про якість то окрема тема, є думка, що там засіла вражина, ціль якої в кожному фільмі виставити нас слабаками і дурниками), українська музика стає популярною, книги українською на вітринах, коротше- рухаємось.
    І тут мене запрошують на якийсь поетичний фестиваль, який робить тусовка Більченко і ще одна там пані с очима лані і російськомовною щелепою. Фестиваль має тривати чи то добу, чи дві, але концепція така- в дні Європи на Європейській Площі стоїть сцена з апаратурою, і безперервно поети читають вірші. Я взяла кількох наших з
    Творчий Сектор
     , прийшла і офігіла. Крім нас 5-х ні одного україномовного поета. Тобто, в центрі столиці країни, на яку напала раіся, раісянською мовою пару діб на всю Європейську площу лунає поетичне слово. Мене це вбило. Написала про це піст, пробачте, і тут Більченко разнєгадавалась і вигнала мене з якогось там конкурсу, який як я потім виявила, заснувала вона, і широкодушно іменує його "Міжнародним" конкурсом "Адна малєнькая свєча". А міжнародний він тому, бо туди приїздять її друзі з раісі.

    3) Факт третій- я завжди казала, що найбільше Україні зараз шкодять тупі "наші" і розумні "їхні". Наші єслішо кидаються сваритися з диванів в коментах, нападають на касирів, один свєточ укрліт, вічний ніщєброд, вічно торгується і жаліється що дорого у вас тут, а тоді ще й вимагає обслуговування українськоюСтудентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко - Цензор.НЕТ 6178 Курва, зайди в кафе, в перукарню, в бар, виглядай як людина, поводься, як інтелигент, плати, заробляй, працюй головою, і тоді не потрібно буде лаятися і вимагати мови- всі хотітимуть бути, як ти- інтелигенцією з красивою українською співучою мовою, а не драним лантухом, що ходить і бикує.

    А пані Більченко і іжеснєй- вони розумні. Вони- адна малєнькая свєча, что сагріваєт каждага своім тєплом. Вони привітні і залюбки поділяться з тобою своїми добрими позитивними думками пра адіннарот, ісконниє скрєпи, чістую хрістіанскую мараль.
    Тому, панове, страшні і російські воші, і малоросійські гниди, і свої тупі глисти, що ходять ніщєбродять і з усіма сваряться, формуючи образ українського націоналіста-голодранця-шовініста-заробітчанина.
    Повертаймо до "куркульства", панове, вкалуймо, створюймо своє, заможні родини- ось що має бути в кожного з нас, і ще- кожна рука має подати долоню іншій руці, бо лише разом- сила.
    А пані Більченко сподіваюся звільнять і вона зможе поїхати до своїх родичів в омріяну росію. Не має вражина вчити наших дітей.

    "..спи, егоїстична поетична самовбивця, я васкрєшу тєбя"
  • Rhodesian
    А може профессорку краще попросити на вихід? Що за віктивність?
  • Rhodesian
    Шо ж молодец, - все нормальные уйдут и орки будут нас учить как нам дружить с россиюшкой против пиндосов...? Где логика? Профессорку надо выкинуть в мусорный бак и все!
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