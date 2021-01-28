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Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики

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Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи очікується з 2023 року, - Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики сподівається на ухвалення законопроектів №4408 і №2683, що дасть змогу з 2022 року розпочати впровадження другого, накопичувального рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила голова міністерства Марина Лазебна.

"Наразі перед нами стоїть завдання впровадити обов'язкову накопичувальну систему", - наголосила вона на Пенсійному форумі, який відбувається в Києві 27-28 січня.

Згідно з представленою Лазебною презентацією, перший законопроект дасть можливість залучити на 2-й рівень 100 тис. учасників зі щорічними внесками 2 млрд грн, другий - 10 млн із внесками 30-40 млрд грн на рік.

За оцінками міністерства, сьогодні 60%, або 6,5 млн людей отримують пенсію до 3 тис. грн, а середній розмір пенсії становить 3,5 тис. грн станом на 1 січня 2021 року, збільшившись за рік на 425 грн.

"Таким показникам є пояснення: внески оплачують 13,2 млн найманих працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів", - зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці й зарплат не відбулася, тому Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

Як наголосила міністр, в разі збереження такої ситуації коефіцієнт заміщення - відношення пенсії до зарплати - до 2055 року знизиться до 18% з 28,7% у 2020 році та 53,9% - в 2010-му.

Лазебна також уточнила, що у 2020 році до ПФ надійшло 197,7 млрд грн перерахувань і дотацій із держбюджету, а видатки фонду порівняно з видатками держбюджету становлять 37,7%.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи очікується в 2021 році.

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Топ коментарі

  • Олег Олегов f9b4a71d
    грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
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