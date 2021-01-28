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Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті

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Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті і повернути його роботу в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці

За його словами, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покривають реальної потреби пасажиропотоку. Мовляв, десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, щоб сісти в автобус.

"У результаті частина людей просто змушена користуватися послугами таксі або підсадки в попутні машини, долати необхідну відстань пішки в мороз", - зазначив Марцінків.

Мер також зазначив, що через карантин у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків. Він не розуміє, хто має покривати їх втрати.

"Сьогодні (28 січня) на сесії звернувся до центральної влади про скасування обмеження на перевезення в міському громадському транспорті загального користування та з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту в звичайному режимі", - додав мер.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
    Для них - це дуже гумне просить.
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

    Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
  • Бяка Бука
    Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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