Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Богуцька зазначила: ""Група Коломойського" пішла в рознос. Мабуть, вирішили показати президенту, що без них фракції СН настане дочасний раптовий кінець. Шантажує.
Сьогодні вони проігнорували не тільки призначення міністра енергетики, а й не підтримали закон про БЕБ (бюро економічної безпеки) і реформу СБУ".
Вона продовжила: "Я все можу зрозуміти, крім шантажу.
Тим більше, коли санкції США вже досить боляче б'ють по засобах масової комунікації головного борця з "соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами". Ютуб канал Олександра Дубінського канув в лету. Думаю, що це далеко не фінал.
Складно сказати, що буде далі: чи підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці, чи ні.
Думаю, що якщо і "так", то "клуб самогубців" не перевищить десяти депутатів-мажоритарників.
Найцікавіше, що розпуск Парламенту, до якого вони прагнуть, ніяк не вплине на ослаблення санкцій ".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.