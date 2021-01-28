Зеленський доручив винести питання реформування "Укроборонпрому" на засідання РНБО в лютому
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Гусєв презентував дорожню карту реформування "Укроборонпрому" та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.
Президент доручив Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.
Президент підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому" у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віце-прем’єру Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації закону "Про оборонні закупівлі".
"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – наголосив Зеленський.