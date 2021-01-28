Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв
Про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"У Концерні впроваджується система KPI - і саме читання книг має стати одним із ключових показників ефективності для нас. Вірю, це допоможе нашій команді досягати більшого", - сказав Гусєв.
У приміщенні ДК "Укроборонпром" відкрився стенд для буккросингу - обміну прочитаними книгами. Поки його наповнили виданнями, відібраними радником голови "Укроборонпрому" Валерієм Пекарем.
"Ідея цього проєкту - не в тому, що Концерн просто купив цікаві книги і їх можна взяти почитати, а в тому, що можна приносити свою вже прочитану літературу і брати натомість якусь нову. Пам'ятайте, той, хто читає книги, керує тими, хто їх не читає, а тільки дивиться телевізор", - зазначив Пекар.
У пресслужбі концерну розповіли, що ініціатива викликала значний інтерес серед співробітників "Укроборонпрому".