Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей

Терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Русский Донбасс" - вона передбачає входження до складу Росії, але в ній прописано захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомив ватажок "ДНР" Денис Пушилін під час виступу на форумі в Донецьку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Він розповів, що так звана доктрина, зокрема, включає сім кроків, які "Л/ДНР" планують виконати в "перспективі". Зокрема, йдеться про "припинення військових дій, усунення військової загрози для населення". А також "встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма територіями колишніх Донецької і Луганської областей".

У доктрині не зазначено завдання про входження підконтрольних ЛНР і ДНР територій до складу Росії. При цьому автори вказали намір домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією", "комплексну інтеграцію підприємств Донбасу з російською промисловістю". Ще одним кроком вказана "інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між ДНР, ЛНР і РФ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський