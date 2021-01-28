Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови уряду про нову редакцію українського правопису буде оскаржено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Як заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Мін'юст вважає вказане рішення ОАСК незаконним і оскаржуватиме його в апеляційній інстанції.

"На те, щоб подати апеляцію, уряд має 30 днів", - зазначила чиновниця.

Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі.

Нова редакція "Українського правопису" набрала чинності 3 червня 2019 р