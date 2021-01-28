Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

У приміщенні Брюссельського пресклубу Дмитро Нескоромний хотів 2 лютого розповісти про провокації в СБУ і "сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади". Захід відклали через COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колишній перший заступник голови СБУ України ... Дмитро Нескоромний говоритиме про провокації щодо нього з боку керівництва СБУ, а також про сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади в Україні", - говорить анонс від Press Club Brussels Europe.

Захід планували на 10 ранку 2 лютого. Але сьогодні стало відомо, що всі пресконференції відклали через коронавірус.

"Заходи не скасовано, а відкладено. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково", - пояснив виконавчий директор пресклубу Лоран Брих.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.