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Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін

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Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 28 січня, зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СНБО.

Данілов поінформував Квін про те, що в Україні зараз розробляють і готують до затвердження 14 секторальних стратегій із національної безпеки. Також сторони розглянули питання санкцій політики та активізації співпраці між США і Україною у військово-технічній сфері.

Водночас секретар РНБО підкреслив важливість координації і спільних дій зі стратегічними партнерами для протидії гібридним загрозам й інформаційному тероризму.

Крім того, Квін запевнила Данілова в незмінності підтримки України Вашингтоном. Також вона висловила готовність США до подальшого розширення двостороннього співробітництва.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 8875
  • Игорь Наумчук
    Квін розносить "чорні мітки"!
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Стратегическая цель США - не допустить развала ядерной России. А наша цель - прямо противоположна. И это печалька.
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