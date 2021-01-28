Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 28 січня, зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СНБО.

Данілов поінформував Квін про те, що в Україні зараз розробляють і готують до затвердження 14 секторальних стратегій із національної безпеки. Також сторони розглянули питання санкцій політики та активізації співпраці між США і Україною у військово-технічній сфері.

Водночас секретар РНБО підкреслив важливість координації і спільних дій зі стратегічними партнерами для протидії гібридним загрозам й інформаційному тероризму.

Крім того, Квін запевнила Данілова в незмінності підтримки України Вашингтоном. Також вона висловила готовність США до подальшого розширення двостороннього співробітництва.

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