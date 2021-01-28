Місію МВФ в Україні продовжено на 7-10 днів, - міністр фінансів Марченко

Місію Міжнародного валютного фонду в Україні продовжено на сім-десять днів

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів. У нас продовжено місію на сім-десять днів", - сказав Марченко.

Міністр додав, що за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов'язань України. "Є очікування, що за цей час ми фіналізуємо меморандум", - зазначив він.

Нагадуємо, місія стартувала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята, до 11 січня.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

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