Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині
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43-річний чоловік перебував в одиночній камері. Він звів рахунки з життям за допомогою простирадла.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВолиньPost".
Чоловіка підозрювали в тому, що він ґвалтував десятирічну дочку своєї співмешканки, поки співмешканка була на заробітках. Він довгий час переховувався від поліції, але коли спробував втекти в РФ, був затриманий у Сумській області.
Чоловіка утримували в одиночній камері в СІЗО Ковеля.
Місцева прокуратура почала справу про можливу службову недбалість співробітників СІЗО. Розслідування вестиме ДБР.