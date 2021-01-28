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Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині

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Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині
43-річний чоловік перебував в одиночній камері. Він звів рахунки з життям за допомогою простирадла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВолиньPost".

Чоловіка підозрювали в тому, що він ґвалтував десятирічну дочку своєї співмешканки, поки співмешканка була на заробітках. Він довгий час переховувався від поліції, але коли спробував втекти в РФ, був затриманий у Сумській області.

Чоловіка утримували в одиночній камері в СІЗО Ковеля.

Місцева прокуратура почала справу про можливу службову недбалість співробітників СІЗО. Розслідування вестиме ДБР.

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Топ коментарі

  • Владимир Сливка
    Якесь непевне формолювання,підозрюваний чи звинувачений.Як що підозрюваний то його вина не доказана,можливо він був і не винний.
    Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
    Адже наші менти працюють методами НКВД.
  • Николай Николаевич b96f438b
    А він міг бути і не винним. По дописам коментаторів можна уявити, як складно а іноді навіть неможливо довести свою невинуватість, коли проти тебе всі навколо. Років зо три тому було вбито 18ти річного хлопця та його матір, у власному будинку. Підозра впала на друга вбитого, який був засуджений до 15ти років ув'язнення. Проте, вже через рік адвокатам засудженого вдалося довести, що їх підзахисний непричасний до вбивства, а скоїв цей злочин колишній співмешканець загиблої, через гроші, отримані останньою за проданий земельний пай. І це лише одна із сотень таких "історій", де доблесна хвеміда править свій суд.
  • Ан Мур
    адміністрація СІЗО також по понятіям живе.
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